Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Saarland

Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar saisonüblich etwas gefallen. Doch wurde der höchste Monatswert seit fünf Jahren erreicht. Bislang kommt der Arbeitsmarkt an der Saar aber nach Einschätzung der Bundesagentur mit nur „leichten Eintrübungen“ durch die Corona-Krise.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem deutlichen Anstieg im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Saarland im Februar wieder leicht gefallen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken waren im Februar in dem Bundesland 39 500 Frauen und Männer arbeitslos (Stichtag 11. Februar). Dies waren 400 Personen oder 1,0 Prozent weniger als im Januar dieses Jahres. Gegenüber dem Vorjahr waren 4600 Menschen oder 13,0 Prozent mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 7,4 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 7,5 Prozent und vor einem Jahr 6,5 Prozent.

„Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar ist saisonüblich“, erklärte Walter Hüther, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion, am Dienstag. Allerdings handele es sich um den höchsten Februarwert seit fünf Jahren.

Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit sank von 1100 im Januar auf 500 im Februar und betraf Unternehmen mit insgesamt 5100 Beschäftigten. Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten noch nicht, dass die Unternehmen davon tatsächlich Gebrauch machen. Zunächst geht es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Nach den aktuellsten Hochrechnungen der Bundesagentur haben im November 3700 Betriebe im Saarland für 24 800 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt. Die höchste Zahl an Kurzarbeitern wurde bislang im April 2020 mit 81 200 Beziehern in 8100 Betrieben gezählt.

Die Agentur verzeichnete außerdem so wenige gemeldete freie Stellen wie schon lange nicht mehr in einem Februar. „Dennoch ist der Arbeitsmarkt alles in allem bislang mit leichten Eintrübungen durch die Corona-Krise gekommen“, sagte Hüther. „Die Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze und ermöglicht den Unternehmen, die bewährten Fachkräfte zu halten.“

