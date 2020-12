Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 19:30 Uhr

Mainz

Leichter Mitgliederrückgang in Sportvereinen

Trotz eines leichten Rückgangs der Mitgliederzahl in den rheinland-pfälzischen Sportvereinen von 4363 Mitgliedern (0,31 Prozent) ist der Sport in diesem Bundesland eine zentrale Größe in der Gesellschaft. Wie der Landessportbund Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, sind 1 398 262 Mitglieder in 5982 Sportvereinen organisiert. Dies ergab die Bestandserhebung des LSB zum Stichtag 1. Januar 2020.