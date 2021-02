Mainz

Leichte Zunahme des landesweiten Inzidenzwertes auf 52,4

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 427 auf 101 428 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag weiter mitteilte, stieg landesweit die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, leicht auf 52,4 nach 51,8 am Tag zuvor (Stand 14.10 Uhr). Die höchsten Werte gibt es weiter in den Landkreisen Germersheim (113,2) und Birkenfeld (111,2). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Kusel (18,9) und der Stadt Kaiserslautern (19,7).