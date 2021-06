Bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft der U 23 an diesem Wochenende im Koblenzer Stadion Oberwerth gehen Corona-bedingt nur gut 350 Leichtathleten an den Start. Insgesamt werden in 34 Disziplinen von den 100 Metern bis zum Hammerwurf die nationalen Titelträgerinnen und Titelträger gesucht.

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 12.15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Zuschauer sind nicht zugelassen. Auf www.leichtathletik.de bietet der Deutsche Leichtathletik-Verband an beiden Tagen einen Livestream an. Aus der Region sind neben den beiden Titelkandidatinnen Sophia Junk (LG Rhein-Wied) und Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) auch Lucia Sturm (TSV Moselfeuer Lehmen) über 800 Meter sowie Lennart Roos (LG Rhein-Wied) über 400 Meter Hürden am Start. Aus dem Bereich des Leichtathletik-Verbandes Rheinland haben sich darüber hinaus Giulio Ehses (Post-Sportverein Trier) und Benjamin Dern (LAZ Birkenfeld) über 5000 Meter, Joshua Wagner (LG Westerwald) über 400 Meter Hürden sowie Oliva Gürth (Diezer TSK Oranien) über 3000 Meter Hindernis qualifiziert.