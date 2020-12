Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 17:00 Uhr

Wadgassen

Leichenspürhunde ab Montag in Wald bei Wadgassen im Einsatz

Auf der Suche nach den sterblichen Überresten eines mutmaßlich vor 29 Jahren getöteten Mannes kommen von Montag (17. August) an in einem Wald bei Wadgassen Leichenspürhunde zum Einsatz. In den vergangenen Tagen hatten Polizisten das Gelände mit Stöcken untersucht, um mögliche Veränderungen des Erdreiches zu finden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Donnerstag in Saarbrücken. Experten des Bundeskriminalamtes hätten an verschiedenen Stellen Bodenproben entnommen.