Leichenfund sorgt für großen Polizeieinsatz in Saarlouis

Saarlouis (dpa/lrs) – In der Innenstadt von Saarlouis ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken bestätigte, wurde in einem Gebäude, in dem sich eine Bank befindet, eine Leiche gefunden. Aktuell bestünde aber keine akute Gefahr. Zu weiteren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.