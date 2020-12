Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 12:10 Uhr

Pirmasens

Leiche nach Dachstuhlbrand in Pirmasens entdeckt

Nach dem Brand eines Dachstuhls in Pirmasens haben die Rettungskräfte im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses eine Leiche entdeckt. Die Obduktion soll am Mittwoch stattfinden, wie die Polizei in Pirmasens am Dienstag mitteilte. Die Identifizierung sei noch nicht abgeschlossen.