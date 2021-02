Kaiserslautern/Odernheim

Leiche in Fluss gefunden: Handelt es sich um Vermissten?

In dem Fluss Glan ist bei Odernheim (Kreis Bad Kreuznach) eine männliche Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen vermissten 13-Jährigen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Kaiserslautern. Die Leiche wurde demnach am Montagnachmittag in Ufernähe gefunden. Eine Obduktion solle Klarheit über die genaue Todesursache bringen, sagte die Sprecherin weiter. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fund berichtet.