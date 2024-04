Leiche in brennendem Auto in Kaiserslautern gefunden

Anzeige

Kaiserslautern (dpa/lrs) – In einem brennenden Auto in Kaiserslautern ist am frühen Donnerstagmorgen eine Leiche gefunden worden. Die Identität der toten Person stehe bislang nicht zweifelsfrei fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der brennende Wagen sei in einer Parkbucht abgestellt gewesen. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte dann die leblose Person in dem Auto. Die Todes- und Brandursache stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher.

