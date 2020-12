Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 10:10 Uhr

Leiche entdeckt: Mögliche Verbindung zu erstochener Frau

Saarbrücken/Sulzbach (dpa/lrs) – Passanten haben in Sulzbach (Saar) eine Männerleiche entdeckt. Möglicherweise handele es sich dabei um den mit Haftbefehl gesuchten 46-Jährigen, der vergangene Woche eine 48-jährige Frau in Saarbrücken-Dudweiler getötet haben soll. „Es deutet einiges darauf hin“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Todesursache sei noch unbekannt. Die Leiche sollte im Laufe des Freitags obduziert werden. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über das Thema berichtet.