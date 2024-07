Lehrkraft mit Messer bedroht – Polizei nimmt Frau fest

Anzeige

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) – Mit einem Küchenmesser soll die Mutter eines Schülers eine Lehrkraft an einer Schule in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) bedroht haben. Der Vorfall geschah demnach am Vormittag, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mitteilte. Am Nachmittag sei die Frau dann in der Schule von der Polizei festgenommen werden. Dabei wurde den Angaben nach eine Elektroschockpistole (Taser) eingesetzt. Die 38-Jährige habe das Messer noch bei sich getragen. Beim Versuch, die Frau festzuhalten, sei eine Lehrkraft am Arm leicht verletzt worden. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Für die Kinder habe zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr bestanden, hieß es.