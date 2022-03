Lehrkräfte sollen mit Kindern über Ukraine-Krieg sprechen

Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema an den Schulen in Rheinland-Pfalz. «Der Krieg und das Leid in der Ukraine erschüttern nicht nur Erwachsene, sondern auch unsere Kinder und Jugendlichen», sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Das Pädagogische Landesinstitut habe in der vergangenen Woche Materialien dazu zusammengestellt, um dieses Thema im Unterricht behutsam und altersgerecht zu behandeln. «Es ist wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern über die Ereignisse sprechen und auf ihre Fragen und Ängste eingehen können», sagte die Ministerin. Auch die Schulpsychologie könne hier einen wichtigen Beitrag leisten.