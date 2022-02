Lehrerverband kritisiert hohe Belastung von Schulleitern

Schulleiterinnen und Schulleiter klagen nach einer Umfrage des Lehrerverbands VBE über zunehmende Belastungen und unzureichende Arbeitsbedingungen. Zwei Jahre nach einer ähnlichen Umfrage des Instituts Forsa sagte der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Lars Lamowski, am Donnerstag in Mainz, dass wegen der hohen Belastung „immer mehr Schulleiter physisch und psychisch krank“ würden.

Den Schulen würden immer mehr Herausforderungen „aufoktroyiert“. Lamowski nannte dabei Inklusion und Integration. „Es fehlt an Unterstützung, es wird immer mehr an Schulen herangetragen, ohne dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.“ Weder der Personalstand noch die Sachausstattung der Schulen hätten sich verbessert.

Die Umfrage des zum Deutschen Beamtenbund (DBB) gehörenden Verbands ergab, dass mehr als jede zweite Schulleitung in Rheinland-Pfalz (53 Prozent) den Eindruck hatte, dass Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen zugenommen hätten. Zwei Jahre zuvor waren dies 36 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung ergab sich beim Eindruck zu Ausfällen aufgrund physischer Erkrankungen. Befragt wurden im September und Oktober vergangenen Jahres rund 1300 Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland, darunter 123 in Rheinland-Pfalz.

