Mainz

Lehrerverband fordert Impfungen für alle an den Schulen

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat angesichts steigender Corona-Neuinfektionen bei Schülern eine Impfung für alle Beschäftigten an den Schulen gefordert. „Was wir nun brauchen, sind Impfungen für alle Beschäftigten an Schulen und Studienseminaren, in einem weiteren Schritt auch für Schülerinnen und Schüler sowie für die betroffenen Familien“, sagte die Vorsitzende des Lehrerverbands, Cornelia Schwartz, am Dienstag in Mainz. „Diese Impfungen müssen nun zügig angeboten werden. Alles andere wäre unverantwortlich.“