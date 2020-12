Mainz

Die Lehrergewerkschaft VBE hat den neuen Hygieneplan für die Wiederaufnahme des Regelbetriebs an den Schulen kritisiert. „Der neue Hygieneplan strotzt nur so vor paradoxen Vorgaben“, erklärte VBE-Landesvorsitzender Gerhard Bold am Donnerstag in Mainz. Es sei kaum nachvollziehbar, warum überall Abstandsregeln eingehalten werden sollten, auch im „Pausenhof, in Schulfluren, aber plötzlich nicht mehr im Klassenraum“.