Mainz

Lehrer wollen „verlässliche Öffnung mit Bedacht“

Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollten nach Ansicht des Philologenverbands erst dann in den Präsenzunterricht übergehen, wenn die Infektionszahlen stabil niedrig bleiben. Einer schnellen Öffnung dürfe nicht noch schneller ein nächster Lockdown folgen, sagte die Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, Cornelia Schwartz, vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Mittwoch.