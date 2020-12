Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Lehrer bewerten mehr Mitsprache für Schüler unterschiedlich

Die erweiterten Mitspracherechte für Kinder und Jugendliche im neuen Schulgesetz gehen einigen Lehrer-Vertretern zu weit. Die Mitwirkung der Schüler solle auf die Punkte beschränkt werden, „wo sie wirklich möglich ist“, sagte die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, am Dienstag in einer Schalte des Bildungsausschusses des Landtags in Mainz. Sie befürwortet eine Konzentration auf den Unterricht, „der demokratische Fähigkeiten schon schult“. Viele Schulorganisationsfragen seien so komplex, dass es gar keine Wahl gebe. „Scheindemokratische Strukturen bewirken eher negative Einstellungen gegenüber Demokratie“, mahnte Schwartz bei der Expertenanhörung.