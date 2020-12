Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 07:00 Uhr

Patersberg

Leerstehendes Haus brennt über Stunden: B274 gesperrt

Ein Haus in Patersberg (Rhein-Lahn-Kreis) hat die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag mehrere Stunden lang beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer erst am Morgen löschen. Das Haus stand demnach seit Jahren leer und ist stark vermüllt, was die Bekämpfung des Brandes behinderte.