Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Leere Straßen und viel Sonne: viele Motorradunfälle

Die Zahl der Motorradunfälle in Rheinland-Pfalz ist trotz des geringeren Verkehrsaufkommens in der Corona-Krise nicht gesunken. 147 Motorradunfälle mit Verletzten hat die Polizei von Mitte März bis Mitte April aufgenommen, das waren genauso viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. In beiden Jahren kamen in diesem Zeitraum drei Motorradfahrer ums Leben. Insgesamt ging die Zahl aller Unfälle im Vergleichszeitraum jedoch deutlich zurück, um rund 40 Prozent auf 6508.