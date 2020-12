Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 15:10 Uhr

Fulda

Lebenslang wegen Mordes aus Eifersucht: Ehemann verurteilt

Zu lebenslanger Haft wegen Mordes aus Eifersucht an seiner Ehefrau hat das Landgericht Fulda am Mittwoch einen Iraker (28) verurteilt. Der Mann aus dem saarländischen Lebach hatte seine Frau (27), die ebenfalls aus dem Irak stammte, am 9. August 2019 in der Wohnung von Bekannten im osthessischen Bad Salzschlirf so stark gewürgt, dass sie ins Koma fiel und am nächsten Tag im Krankenhaus starb. Sie hinterlässt zwei Kinder im Alter von inzwischen 6 und 9 Jahren. Der Verurteilte muss laut Urteil an jedes Kind 1000 Euro Hinterbliebenengeld zahlen.