Saarbrücken

Lebensgefährlich Verletzter bei Unfall auf A8

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Transporter auf der Autobahn 8 ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 53-jährige Beifahrer des Transporters wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, wie die Polizei in Merzig am Montag mitteilte. Nach der Kollision prallte der Transporter gegen die Mittelleitplanke, der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Der Unfall geschah am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Merzig und Rehlingen-Siersburg in Fahrtrichtung Neunkirchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.