Lebensfreude nicht aufgeben: Mainz plant mit Fastnacht

Die Stadt Mainz und ihre Fastnachtsvereine haben mit ersten Planungen begonnen, wie in Corona-Zeiten die närrische Jahreszeit gestaltet werden kann. „Unseren Auftrag, Lebensfreude zu spenden, haben wir nicht an den Nagel gehängt“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montagabend in Mainz. „Wir wollen deutlich machen, dass unsere Gesellschaft, gerade weil sie erkennbar unter Spannung steht, auch Zerstreuung und Zuversicht braucht und Fastnacht kann das auch in schweren Zeiten vermitteln.“