Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 14:50 Uhr

Stuttgart

LBS Südwest verzeichnet hohe Nachfrage nach Bausparverträgen

Die Bausparkasse LBS Südwest hat ihr Neugeschäft erneut ausgebaut. Mit steigenden Preisen für Immobilien und Bauland steige auch die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals, teilte Deutschlands größte Landesbausparkasse am Mittwoch in Stuttgart mit. Hinzu komme, dass in Zeiten von Null- und Negativzinsen auch vom Sparen keine Impulse für die Vermögensbildung und damit für den Aufbau von Eigenkapital ausgingen. Es wurden 157 641 Verträge mit einem Brutto-Volumen von 10,46 Milliarden Euro abgeschlossen – ein Plus von 2,3 Prozent.