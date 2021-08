Berlin

Lauterns Götze erleidet gegen Viktoria Haarriss im Schädel

Mittelfeldspieler Felix Götze hat bei der 0:4 (0:2)-Niederlage des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Berlin am Sonntag einen Haarriss im Schädel erlitten. Diese vorläufige Diagnose teilten die Pfälzer am Sonntagabend mit. Zur weiteren Beobachtung und Untersuchung befinde sich der 23-Jährige derzeit auf der Intensivstation, es gehe ihm aber angesichts der Umstände soweit gut. Götze musste nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Boris Tomiak in der 72. Minute ausgewechselt und auf einer Trage vom Platz getragen werden.