Lauterns Geschäftsführer Hengen: Schnellstmöglich 50 Punkte

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach dem Fastabstieg in die Regionalliga in der vergangenen Saison sind die Chancen von Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auf eine Rückkehr in die 2. Bundesliga gut wie noch nie. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur wollte Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen aber noch nicht über einen möglichen Aufstieg reden: „Die Liga ist sehr eng. Wir wissen, dass wir im neuen Jahr gleich hellwach sein müssen und sollten schnellstmöglich die 50 Punkte holen. Desto früher können wir über andere Dinge reden.“