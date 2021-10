Kaiserslautern

Lautern-Profi Götze erleidet Gehirnerschütterung

Felix Götze, Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern, hat im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (1:1) eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. Eine Fraktur oder eine Folgeverletzung am auskurierten Haarriss am Schädel aus der Partie bei Viktoria Berlin Mitte August konnte bei Untersuchungen ausgeschlossen werden.