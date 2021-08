Kaiserslautern

Lautern vor Heimspiel gegen Zwickau unter Druck

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FSV Zwickau (14.00 Uhr) schon wieder unter Druck. Schließlich konnten die Pfälzer in dieser Saison auswärts bislang weder ein Tor erzielen noch Punkte holen. Nach dem 0:1 beim Halleschen FC am vergangenen Dienstag und nur vier Punkten aus fünf Partien sind die Roten Teufel auf Platz 16 der Tabelle abgerutscht.