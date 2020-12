Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 19:10 Uhr

Kaiserslautern

Lautern stattet zwei Talente mit Profiverträgen bis 2023 aus

Der 1. FC Kaiserslautern hat die beiden Nachwuchsspieler Tom-Théo Fladung und Elija Wohlgemuth mit Profiverträgen bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montagabend mit. Beide Spieler liefen zuletzt für die U19 des Clubs auf, der 18 Jahre alte Torhüter Wohlgemuth ist auch nächste Saison noch für die A-Junioren spielberechtigt. „Elija ist eines der interessanten Talente auf der Torhüter-Position in unserem Nachwuchsleistungszentrum“, sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon. Der ebenfalls 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Fladung soll zunächst in der U21 des Traditionsclubs eingesetzt werden.