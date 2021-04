Berlin

Laut RKI 567 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages laut dem RKI 567 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 3.09 Uhr) hervor. Seit Beginn der Pandemie gab es somit 135 583 laborbestätigte Infektionen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen ging leicht zurück auf 136,9 – am Samstag hatte sie bei 139,8 gelegen. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, insgesamt sind 3514 Menschen in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Für die Bundesnotbremse ist die RKI-Inzidenz als Richtwert entscheidend.