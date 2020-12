Mainz

Laufendes Wintersemester zählt beim Bafög-Bezug nicht mit

Damit Studierende bei der Bafög-Unterstützung keine Nachteile haben, wird das laufende, von der Corona-Pandemie geprägte Wintersemester in Rheinland-Pfalz als „Null-Semester“ gewertet. Das teilte das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mit. Das Wintersemester sei kein verlorenes Semester. Die Regelung solle sicherstellen, dass Bafög-Empfänger, die wegen der Pandemie länger studieren, ihre Förderungsansprüche nicht verlieren, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) laut einer Mitteilung.