Latza verteidigt Mainzer Spielerstreik: „Wir stehen dazu“

Jetzt gehe es darum, alles in die richtigen Bahnen zu lenken, zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. „Deshalb investieren wir viel Zeit in die Aufarbeitung“, sagte Latza fast drei Wochen nach der Streikaktion, in deren Folge Cheftrainer Achim Beierlorzer gehen musste.

Der Mittelfeldmann bereue die Entscheidung auch nicht. „Nein, wir stehen dazu. Natürlich tut dies allen weh“, meinte Latza. Aber man könne es nicht rückgängig machen, und man sollte es auch nicht, „denn es wurden wichtige Diskussionen intern angestoßen, die Dinge besser machen können“.

Die Trennung von Beierlorzer begrüßt der Profi. „Ich will Achim Beierlorzer als Trainer nicht schlecht reden. Aber es spielt eben auch eine Rolle, wie man eine Mannschaft fordert, wie man ins Spiel geht, wie man das Team taktisch einstellt“, sagte Latza. „Und da hat uns einfach die Konstanz gefehlt.“ Ein Trainerwechsel sei nie schön, „aber alles in allem war es meiner Meinung nach die richtige Entscheidung“.