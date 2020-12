Lastwagenunfall auf Autobahn 1 sorgt für langen Stau

Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 11:50 Uhr

Schweich (dpa/lrs) – Ein Lastwagenunfall auf der Autobahn 1 nahe Schweich an der Mittelmosel hat am Montagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Unfallstelle werde für den ganzen Tag gesperrt, um die Leitplanken wieder herzurichten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Schweich am Mittag. Zudem seien vermutlich einige Hundert Liter aus dem Tank gelaufen. Der Fahrer war nicht verletzt worden.

Laut Polizei war er zwischen Reinsfeld und Mehring (Kreis Trier-Saarburg) vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, beim Gegenlenken prallte der Sattelzug gegen die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug kam quer auf der Straße zum Stehen, dabei verkeilte es sich so in die Schutzplanke, dass es sich nicht mehr bewegen ließ. Nach dem Unfall bildete sich rasch ein mehrere Kilometer langer Stau, der Verkehr wurde abgeleitet.