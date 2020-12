Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 07:00 Uhr

Wittlich

Lastwagen verliert tonnenweise Schlachtabfälle

Ein Lastwagen hat in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mehr als sechs Tonnen Schlachtabfälle bei einem Unfall in einer Kurve verloren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel ein mit gut 6,5 Tonnen Abfällen einer Schlachterei beladener Container vom Anhänger des Lastwagens. Die Ladung sei nicht gesichert gewesen, hieß es.