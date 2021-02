Gau-Bickelheim

Lastwagen verliert Kabeltrommel auf A61

Auf der Autobahn 61 bei Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worm) sind zwei Autos in eine von einem Lastwagen gefallene Kabeltrommel gefahren. Ein 19 Jahre alter Autofahrer konnte der auf der Fahrbahn liegenden Trommel nicht mehr ausweichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Seitenplatte der Kabeltrommel bohrte sich bei dem Vorfall am Montagabend demnach in die Front seines Wagens. Ein nachfolgendes Auto sei daraufhin in die Bruchstücke gefahren, hieß es. Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt, an den Autos entstanden Schäden von geschätzt mehreren Tausend Euro.