Prüm

Lastwagen verliert etwa 100 Bierkästen auf Bundesstraße 51

Ein Lastwagen hat auf der Bundesstraße 51 bei Prüm etwa 100 Kisten mit leeren Bierflaschen verloren. Das Leergut verteilte sich quer über die Fahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kisten seien vermutlich nicht ausreichend gesichert gewesen und deshalb in der Kurve durch die Plane des Lastwagens gebrochen. Die Abfahrt im Eifelkreis Bitburg-Prüm war den Angaben nach am Dienstagmorgen für die Aufräumarbeiten gesperrt. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.