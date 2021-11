Leiwen

Lastwagen und Auto stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) sind die beiden Pkw-Insassen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall auf der L48 am Montagabend kam es nach Angaben der Polizei, weil der Fahrer des kleinen Lkw dem Auto die Vorfahrt genommen hatte. Dessen 55 Jahre alter Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war rund eine Stunde gesperrt.