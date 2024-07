Ein Lastwagen kommt in Koblenz von der Fahrbahn der B9 ab und stürzt mehrere Meter tief. Einen Kleintransporter erfasst er glücklicherweise nur im Heckbereich.

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Lastwagen stürzt mehrere Meter in die Tiefe - Fahrer stirbt») Foto: Stefan Puchner/DPA

Koblenz (dpa/lrs). Ein mit Schutt beladener Lastwagen ist in Koblenz mehrere Meter in die Tiefe auf einen Zubringer der Europabrücke gestürzt. Der 35 Jahre alte Fahrer erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw sei am Donnerstagmorgen auf der Brücke der B9 von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke durchbrochen. Er blieb vier bis fünf Meter tiefer auf einem Zubringer der Brücke umgekippt liegen.

Durch den Sturz wurde auch ein Kleintransporter beschädigt, der gerade auf dem Zubringer fuhr, erklärte die Polizei weiter. Dessen Fahrer sei aber unverletzt geblieben. Der Lkw erfasste den Kleintransporter im Heckbereich.

Der Zubringer stadtauswärts auf die Europabrücke wurde zwischenzeitlich mehrere Stunden gesperrt. Auch auf der B9 in Richtung Norden lief der Verkehr zeitweise nur einspurig. Die Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden. Nicht auszuschließen sei ein medizinischer Notfall des Lkw-Fahrers.