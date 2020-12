Mainz

Lastwagen mit Corona-Impfstoffen dürfen auch sonntags fahren

Lastwagen mit Corona-Impfstoffen an Bord dürfen in Rheinland-Pfalz auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung sei bereits erteilt worden, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Dienstag mit. Sie gelte auch für den Transport von anderen für die Impfungen wichtigen Gütern wie Kühlsystemen oder medizinischen Instrumenten. Befristet ist die Ausnahmegenehmigung zunächst bis zum 30. Juni 2021. Lastwagen über 7,5 Tonnen dürfen in Deutschland an Sonn- und Feiertagen von 0.00 bis 22.00 Uhr generell nicht fahren. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa für den Transport von frischen Lebensmitteln.