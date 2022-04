Waldorf/Mendig

Ahrweiler

Lastwagen kracht in Stauende: Fahrerkabine wird abgerissen

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 61 im Norden von Rheinland-Pfalz auf ein Stauende gefahren und schwer verletzt worden. Er habe am Freitag bei Waldorf (Kreis Ahrweiler) in Fahrtrichtung Norden offenbar den Stau übersehen und sei ungebremst in einen am Ende der Kolonne auf der rechten Fahrspur stehenden anderen Lkw gekracht, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit.