Friedrichsthal

Lastwagen kracht auf A8 in anderen Lkw: Schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Autobahn 8 nahe dem saarländischen Friedrichsthal schwer verletzt worden. Der Fahrer kollidierte am Donnerstagmorgen mit seinem Lkw mit einem zur Absicherung einer Baustelle abgestellten Lastwagengespann, wie die Polizei mitteilte. Er musste demnach von der Feuerwehr aus dem Wrack seines Lkw geborgen werden und kam mit einer Platzwunde sowie einem mutmaßlichen Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. In dem anderen Lastwagen seien zum Unfallzeitpunkt keine Personen gewesen, hieß es.