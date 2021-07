Trier

Lastwagen kippt bei Unfall um: Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn nahe Trier mit seinem Lkw ungekippt und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Mann am Sonntag am Ende einer Gefällstrecke die Kontrolle über seinen Sattelschlepper verloren. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanken und kippte schließlich um. Der 48-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn aus dem Fahrzeug befreit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.