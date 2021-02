Niederzissen

Lastwagen kippt auf A61 um: Kein Glätteunfall

Nach einem Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 61 kurz vor Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) muss die Fahrbahn für Bergungsarbeiten am Mittwochmorgen voraussichtlich noch einmal gesperrt werden. Am frühen Morgen war zunächst eine Spur in südlicher Fahrtrichtung befahrbar, wie die Polizei mitteilte.