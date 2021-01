Landau

Lastwagen erfasst beim Abbiegen Radfahrer: 70-Jähriger tot

Ein Lastwagen hat in Landau beim Abbiegen einen 70 Jahre alten Fahrradfahrer erfasst – der Radler starb noch am Unfallort. Der 70-Jährige war nach ersten Ermittlungen am Vormittag auf einem Fahrradweg unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer bog nach rechts ab und bemerkte dabei den von rechts kommenden Radfahrer zu spät. Bei dem Zusammenstoß geriet der Mann unter den Laster.