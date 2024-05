Lastwagen beim Abladen von Steinen umgestürzt

Anzeige

Föhren/Schweich (dpa/lrs) – Beim Abladen von Natursteinen ist in Föhren (Kreis Trier-Saarburg) ein Lastwagen mit kippbarer Ladefläche umgestürzt. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt, wie die Polizei in Schweich am Dienstag mitteilte.

Der Fahrer habe die Natursteine abladen wollen, sein Laster habe jedoch nicht auf ebenerdigem Grund gestanden. Während der Hydraulikkipper zum Abladen der Steine hochgefahren wurde, habe sich der Schwerpunkt des Kippers durch die sich verschiebende Ladung derart verändert, dass dieser in Schieflage geriet und umstürzte. Der Fahrer im Führerhaus kippte mit dem Fahrzeug um, konnte jedoch von Anwohnern geborgen werden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 35.000 Euro.

Polizeimeldung