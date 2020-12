Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 23:00 Uhr

Rehlingen

Laster kommt von Fahrbahn ab: Vollsperrung auf A8

Ein Laster ist am Dienstag bei Rehlingen (Saarlouis) auf der Bundesautobahn 8 von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe sich der 46 Jahre alte Fahrer schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn in Richtung Luxemburg voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten noch bis in die Nacht an, da sich die Bergung des Fahrzeugs schwierig gestalten würde, sagte eine Sprecherin der Polizei. Warum der Lastwagen von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke kollidierte, war zunächst unklar.