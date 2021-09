Fulda/Idar-Oberstein

Laschet zu Gewalttat: „Dieser Hass muss ein Ende haben“

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Maskenpflicht hat sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit scharfen Worten gegen die sogenannte Querdenker-Bewegung positioniert. „Dieser Hass in unserer Gesellschaft muss ein Ende haben“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag in Fulda bei seinem letzten Wahlkampf-Auftritt in Hessen vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag (26. September).