St. Wendel

Laschet sagt „Verrohung“ im Netz Kampf an

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will gegen Hass und Hetze im Internet stärker vorgehen. „Diese Verrohung, diese Gewalt in der Sprache, die wir im Netz erleben“ – das gehe gar nicht, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in St. Wendel im Saarland. „Und dass hier in der Nähe in Idar-Oberstein ein 20-jähriger junger Mann an einer Tankstelle, der einen daran erinnert, er möge bitte eine Maske tragen, umgebracht wird, ist nicht akzeptabel. Wir müssen denen den Kampf ansagen, die diesen Hass streuen.“