Mainz (dpa/lrs)

Laschet nimmt an Videoschalte der CDU teil: Merz einbinden

Mainz (dpa/lrs). Der Kanzlerkandidat und Bundesvorsitzende der CDU, Armin Laschet, schaltet sich zu einem nicht-öffentlichen Video-Austausch des rheinland-pfälzischen Landesverbands am Freitag zu. Dazu eingeladen hat ihn die CDU-Landesvorsitzende und CDU-Bundesvize Julia Klöckner. „Der Wunsch, mit Armin Laschet über Programm, Team und weiteres Vorgehen, aber auch über die Nominierung zu sprechen, ist in unserer Landespartei groß“, sagte Klöckner am Freitag in Mainz. Im Landesverband hatte es im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur eine Präferenz für CSU-Chef Markus Söder gegeben.