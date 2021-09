Laschet auf Wahlkampftour in Saarland und Rheinland-Pfalz

St. Wendel/Landau (dpa/lrs) – Vier Tage vor der Bundestagswahl macht CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet heute Station im Saarland und in Rheinland-Pfalz. In der Kreisstadt St. Wendel wird er bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Schlossplatz (11.30 Uhr) eine Rede halten. Zu dem Termin haben sich auch der saarländische CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Tobias Hans sowie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigt.

Danach wird Laschet in Landau in der Pfalz erwartet (14.30 Uhr). Zu der etwa einstündigen Veranstaltung auf dem Rathausplatz ist auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart, angekündigt. Am Abend ist Laschet dann noch in Rottenburg am Neckar (Baden-Württemberg).

© dpa-infocom, dpa:210921-99-305711/2