Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Corona-Pandemie breitet sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rheinland-Pfalz langsamer aus als im Bundesdurchschnitt. Das Ministerium nannte am Mittwoch in Mainz eine Reproduktionszahl von 0,56, bei einem Bundesschnitt von 0,71. Eine Reproduktionszahl von 1 bedeutet, dass im Mittel jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt.